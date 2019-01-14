В Узбекистане создано министерство экономики и промышленности

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане на базе министерства экономики создано министерство экономики и промышленности, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В документе говорится, что министерство будет осуществлять государственную политику Узбекистана в социально-экономической, промышленной областях, а также в инвестиционной сфере.

В обязанности новой структуры входят анализ и прогнозирование макроэкономических индикаторов, исследование предложений в области управления экономики посредством рыночных механизмов, формирование приоритетных сфер развития экономики и др.

Бывший руководитель компании «UZAVTOSANOAT» Умиджан Салимов назначен заместителем министра экономики и промышленности.

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