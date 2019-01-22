В Узбекистане построят новый сахарный завод за 110 млн евро

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане будет реализован совместный с Бельгией проект, по организации сахарного производства в стране. В предприятие, с проектной мощностью 500 тонн продукции, будет вложено 110 миллионов евро, из которых 85 миллионов евро придутся на зарубежные инвестиции, Trend сообщает со ссылкой на UzNews.

Об этом стало известно после встречи посла Узбекистана в Бельгии Дильера Хакимова с генеральным директором бельгийской компании De Smet S.A. Engineers & Contractors (DSEC) М д'Удекем и ее главным финансовым директором Ж. д’Кларком.

Введение в строй сахарного производства позволит повысить продовольственный потенциал и создать новые рабочие места в республике.

На сегодняшний день в Узбекистане действуют более 10 тысяч предприятий по производству пищевой продукции.

DSEC – европейская компания, специализирующаяся на проектировании и строительстве заводов по производству сахара, пищевого масла, биотоплива и биохимикатов с оборотом в 200 миллионов евро. С момента основания компания реализовала свыше 50 крупных проектов в более чем 30 странах мира.

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