Президент Узбекистана отбыл в Баку на саммит Тюркского совета

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 октября отбыл в Баку для участия в мероприятиях 7-го саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Напомним, что в ходе мероприятия главы делегаций стран-участниц обсудят вопросы, направленные на укрепление и расширение многопланового сотрудничества в рамках Тюркского совета.

На саммите будет принято совместное заявление глав государств, входящих в Тюркский совет, о присоединении Узбекистана к организации в качестве полноправного члена. По итогам встречи ожидается принятие декларации седьмого саммита организации.

В рамках пребывания в Баку президент Узбекистана проведет двусторонние встречи с главами делегаций, участвующих в заседании.

Отметим, что третьего октября 2009 года на саммите в Нахчыване было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о ратификации Нахчыванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Узбекистан впервые участвует как полноправный член Тюркского совета на встрече в Баку.

Структурами Тюркского совета являются: секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре. За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.