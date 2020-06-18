В Узбекистане продолжается снижение производства табачных изделий

БАКУ/Trend/ - По данным Госкомстата, за пять месяцев 2020 года в Узбекистане снизилось производство табачных изделий, передает Trend со ссылкой на сайт NUZ.UZ.

За январь-май произведено немногим более 4,1 млрд. сигарет – на 425 млн. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал nuz.uz со ссылкой на аналитические выкладки АО СП «УзБАТ А.О.», узбекистанцы, в отличие от народов большинства других республик бывшего СССР, никогда не относились к числу сильно курящих наций.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в Узбекистане курительные табачные изделия (сигареты) потребляет 11-12% взрослого населения. В России, по тем же оценкам – 35%, Казахстане – 25%, в среднем по Европейскому союзу – 20% (25-27% в странах Южной и Восточной Европы и 15-17% – в Западной, Центральной и Северной).

Это подтверждается и данными об объемах страновых рынков сигарет. В Узбекистане с населением 32 млн. в 2017 году было продано 10,5 млрд. единиц сигарет, в России с населением 145 млн. человек – 290 млрд. (в 28 раз больше), в Казахстане с населением 18 млн. чел. – 21 млрд. ед., т.е. в два раза больше, в Германии с населением 83 млн. чел. – 80 млрд. ед. (почти в 8 раз больше).

Таким образом, уровень распространения табакокурения в данной стране в три раза ниже, чем по СНГ и примерно в 2 раза ниже, чем в ЕС. Это означает, что среднестатистический узбекский курильщик выкуривает 7-8 сигарет день, в то время как в Европе – 12-15, а в России – около одной пачки в день.

Объем узбекского рынка сигаретной продукции снижается на 1,5-2 процентных пункта в год уже много лет подряд. В начале 2000-х гг. он оценивался в 14 млрд. шт., сейчас – около 10 млрд. шт., суммарно потеряв более 30% своего объема.