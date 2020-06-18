В Узбекистане продолжается снижение производства табачных изделий

Узбекистан 18 июня 2020 11:30 (UTC+04:00)
В Узбекистане продолжается снижение производства табачных изделий

БАКУ/Trend/ - По данным Госкомстата, за пять месяцев 2020 года в Узбекистане снизилось производство табачных изделий, передает Trend со ссылкой на сайт NUZ.UZ.

За январь-май произведено немногим более 4,1 млрд. сигарет – на 425 млн. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал nuz.uz со ссылкой на аналитические выкладки АО СП «УзБАТ А.О.», узбекистанцы, в отличие от народов большинства других республик бывшего СССР, никогда не относились к числу сильно курящих наций.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в Узбекистане курительные табачные изделия (сигареты) потребляет 11-12% взрослого населения. В России, по тем же оценкам – 35%, Казахстане – 25%, в среднем по Европейскому союзу – 20% (25-27% в странах Южной и Восточной Европы и 15-17% – в Западной, Центральной и Северной).

Это подтверждается и данными об объемах страновых рынков сигарет. В Узбекистане с населением 32 млн. в 2017 году было продано 10,5 млрд. единиц сигарет, в России с населением 145 млн. человек – 290 млрд. (в 28 раз больше), в Казахстане с населением 18 млн. чел. – 21 млрд. ед., т.е. в два раза больше, в Германии с населением 83 млн. чел. – 80 млрд. ед. (почти в 8 раз больше).

Таким образом, уровень распространения табакокурения в данной стране в три раза ниже, чем по СНГ и примерно в 2 раза ниже, чем в ЕС. Это означает, что среднестатистический узбекский курильщик выкуривает 7-8 сигарет день, в то время как в Европе – 12-15, а в России – около одной пачки в день.

Объем узбекского рынка сигаретной продукции снижается на 1,5-2 процентных пункта в год уже много лет подряд. В начале 2000-х гг. он оценивался в 14 млрд. шт., сейчас – около 10 млрд. шт., суммарно потеряв более 30% своего объема.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Azexport внедряет в Азербайджане услуги бесконтактной доставки товаров
Azexport внедряет в Азербайджане услуги бесконтактной доставки товаров
Грузинская компания «Цезарь» приступила к производству кисломолочных продуктов
Грузинская компания «Цезарь» приступила к производству кисломолочных продуктов
Азербайджан нарастил экспорт в Италию
Азербайджан нарастил экспорт в Италию
Loading Bars
Лента новостей
Темпы роста обязательного страхования жизни в Азербайджане ускорились более чем в 2 раза Экономика 11:59
АБР прогнозирует спад роста ВВП Туркменистана в 2020 году Финансы 11:34
В Узбекистане продолжается снижение производства табачных изделий Узбекистан 11:30
Первый президент Казахстана заразился COVID-19 Казахстан 11:28
На водопроводе в Баку произошла авария (ФОТО) Общество 11:05
Радикальная оппозиция вступила в фазу самораспада - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:02
Начались перевозки новых видов грузов по ж/д Баку-Тбилиси-Карс (ФОТО) Экономика 10:47
В Турции ношение медицинских масок может стать принудительным Турция 10:45
Азербайджан - самый близкий друг и союзник Турции – итоги опроса Турция 10:41
Золото в Азербайджане в течение месяца подешевело Финансы 10:33
Азербайджан работает над запуском системы e-TİR на маршруте "Восток-Запад" Транспорт 10:29
Энергокомиссар: Венгрия готова к приему газа по «Южному газовому коридору» Энергетика 10:27
Курс маната к ведущим валютам остается стабильным Финансы 10:18
Azexport внедряет в Азербайджане услуги бесконтактной доставки товаров Бизнес 10:17
Азербайджан почти наполовину снизил грузовые авиаперевозки Транспорт 10:08
Врач рассказал о состоянии Бахрама Багирзаде на сегодняшний день Социум 10:07
Кабмин Азербайджана: Решение об ужесточении карантина к концу недели пока не принято Общество 10:05
В Азербайджане 12 клиник отведены для лечения коронавирусных больных Общество 09:59
С начала текущего года Иран максимально снизил импорт турецкой одежды Турция 09:56
Грузинская компания «Цезарь» приступила к производству кисломолочных продуктов Бизнес 09:52
Франция увеличила транзитные перевозки через территорию Турции Турция 09:40
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 09:34
Трудовая миграция из Турции в Украину растет Турция 09:33
Проекты на 52 млрд тенге не завершены в Казахстане - Счетный комитет Казахстан 09:31
Глава Мавритании поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 09:22
Скончался народный художник Азербайджана Маис Агабеков Социум 09:15
В Азербайджане сегодня пройдет очередной тур выпускных экзаменов Общество 09:15
Иран подчеркнул уважение территориальной целостности Ливии Иран 08:59
В Новой Зеландии за сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом Другие страны 08:47
Сеул ждет невообразимое возмездие от Пхеньяна Другие страны 08:35
В Кыргызстане 1933 человека выздоровели от коронавируса Кыргызстан 08:19
Детектор XENON1T обнаружил первые намеки на существование легкой темной материи США 08:06
Китай спишет в 2020 году долги стран Африки по льготным беспроцентным займам Финансы 07:51
Куба откроет 1 июля часть отелей для иностранных путешественников Туризм 07:34
Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложен Европа 07:15
Франция отмечает 80-летие воззвания де Голля Европа 06:58
США выступают против прокладки кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом по дну океана США 06:39
В NASA назвали возможный источник бензола на МКС В мире 06:23
Парламент Бельгии создаст комиссию по изучению колониального прошлого королевства Европа 06:07
Экс-министра юстиции Японии могут арестовать по подозрению в подкупе избирателей Другие страны 05:51
Болтон заявил, что Трамп был готов в 2018 году поставить ультиматум о выходе США из НАТО США 05:35
Ключевая ставка ЦБ Бразилии в очередной раз обновила исторический минимум Финансы 05:19
В Китае за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 05:15
Четыре ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде Арабские страны 04:53
Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия избраны членами СБ ООН на 2021-2022 годы В мире 04:39
В аэропортах Туниса вводятся новые санитарные правила Другие страны 04:31
Президент Ильхам Алиев: После сдачи в эксплуатацию Южного газового коридора энергетический сектор Азербайджана обретет еще больший потенциал Политика 04:26
В Госдепе заявили, что Вашингтон не заставляет ЕС выбирать между США и Китаем США 04:20
Президент Ильхам Алиев: Сельское хозяйство, туризм и технологии станут основными отраслями, на которых мы сосредоточим наше внимание Политика 04:17
Министры ОПЕК+ обсудят первые итоги крупнейшего в истории снижения добычи нефти Энергетика 04:07
Президент Ильхам Алиев: Участие Всемирного банка в программе самозанятости будет в объеме примерно 100 миллионов долларов США Политика 03:58
Девять человек скончались от коронавируса в Казахстане Казахстан 03:51
Нацсобрание Франции одобрило законопроект об отмене чрезвычайного санитарного положения Европа 03:48
Еще двух пациентов в Грузии вылечили от коронавируса методом переливания плазмы Грузия 03:36
NASA готово предоставлять другим странам свои коммуникационные сети для исследования Марса США 03:36
G7 решительно призывает Пекин пересмотреть закон о нацбезопасности в Гонконге Другие страны 03:21
Центробанк Чили ожидает наибольшее падение ВВП за 35 лет из-за коронавируса Финансы 03:07
Крупнейшая авиакомпания Южной Америки перестанет летать по Аргентине из-за кризиса Транспорт 02:51
За сутки в мире выявлено почти 120 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 02:35
Petrobras оставит до половины административного персонала на удаленной работе Энергетика 02:26
В Атланте экс-полицейского обвиняют в убийстве в связи со смертью афроамериканца США 02:08
Трамп подписал законопроект о санкциях за притеснение уйгуров в Китае США 01:54
Доход компании-владельца TikTok в первом квартале 2020 года вырос на 130% ИКТ 01:39
"Наполи" победил "Ювентус" и в шестой раз стал обладателем Кубка Италии по футболу Спорт 01:35
В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом Россия 01:30
Китайская корпорация Sinopec зарегистрировала на Хайнане новое дочернее предприятие Энергетика 01:25
Глава Французской федерации тенниса: Roland Garros пройдет со зрителями Спорт 01:13
Минздрав Испании не поддержал идею о массовых тестах на COVID-19 для иностранных туристов Туризм 00:57
Белый дом не уточняет, возможен ли пересмотр решения о сокращении войск США в ФРГ Финансы 00:43
Дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Майнцу" в матче чемпионата Германии по футболу Спорт 00:35
Трамп продлил на год санкции в отношении КНДР США 00:31
Президента Гондураса госпитализировали с коронавирусом Другие страны 00:20
Google увеличила до $1 млрд помощь предприятиям для преодоления последствий пандемии Финансы 00:11
В Twitter появится функция записи голосовых сообщений ИКТ 17 июня 23:55
"Сельта" сыграла вничью с "Вальядолидом" в матче чемпионата Испании по футболу Спорт 17 июня 23:42
США могут летом нарастить добычу сланцевой нефти на 500 тыс. баррелей в сутки Энергетика 17 июня 23:31
Глава Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Политика 17 июня 23:30
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 17 июня 23:22
"Астон Вилла" сыграла вничью с "Шеффилд Юнайтед" в первом матче после возобновления АПЛ Спорт 17 июня 23:17
В Баку состоялось открытие Дома-музея Гаджи Зейналабдина Тагиева после реставрации (ФОТО) Культура 17 июня 23:10
Муса Гулиев: Оказанная помощь не спасет Армению Политика 17 июня 23:01
В страховом секторе Азербайджана отмечается высокий уровень концентрации рынка Экономика 17 июня 22:49
Во Франции жандармы разогнали очередь из 500 человек на распродаже игровой консоли Европа 17 июня 22:49
В апреле в Азербайджане выросли сборы по обязательным видам страхования Экономика 17 июня 22:44
Туркменистан установил дипломатические отношения со Сьерра-Леоне Туркменистан 17 июня 22:29
Азербайджан нарастил экспорт в Италию Бизнес 17 июня 22:25
Турция удвоила товарооборот с Азербайджаном Бизнес 17 июня 22:21
SOCAR Methanol наращивает производство метанола Энергетика 17 июня 22:17
Торговый представитель США назвал ВТО "кошмаром" и заявил о необходимости коренных реформ Экономика 17 июня 22:12
Глава Минздрава Дели заразился коронавирусом Другие страны 17 июня 21:58
ВОЗ приняла решение прекратить испытания гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом В мире 17 июня 21:43
Глава авиарегулятора США сам проверит в полете Boeing 737 MAX до решения о сертификации Транспорт 17 июня 21:27
МИД Азербайджана и Украины провели политконсультации Политика 17 июня 21:10
В Азербайджане выявлены 329 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 127, скончались 7 человек - Оперативный штаб Общество 17 июня 20:47
AZAL доставил на родину еще 152 гражданина Азербайджана (ФОТО) Общество 17 июня 20:30
В закон Азербайджана "О туризме" внесены изменения в связи с электронными визами Политика 17 июня 19:46
Минобороны Азербайджана: В Тертере взорвалась противотанковая мина Политика 17 июня 19:27
Обнародованы показатели экспорта нефтепродуктов из Азербайджана Энергетика 17 июня 19:20
Сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана возросло Бизнес 17 июня 19:11
«Туркменнебит» объявляет тендер на оказание сервисных услуг по бурению Тендеры 17 июня 19:04
Все новости