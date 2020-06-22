Turkish Airlines возобновляет регулярные рейсы в Узбекистан
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 1 июля возобновляет полеты в Узбекистан, которые были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится на сайте авиакомпании, передает Trend со ссылкой на kun.uz.
Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: из Стамбула в Ташкент – по вторникам, средам, субботам и воскресеньям, из Ташкента в Стамбул – по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.
На данный момент Турция позволяет въезд иностранцев в страну, однако на границе проводится медицинский контроль пассажиров с возможным тестированием на коронавирусную болезнь COVID-19.
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