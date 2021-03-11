Узбекистан и Кыргызстан создадут инвестфонд с капиталом в $50 млн

Узбекистан и Кыргызстан создадут совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом 50 млн долларов, который в дальнейшем планируется довести до 200 млн долларов. Об этом заявили вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и вице-премьер, министр финансов и экономики Кыргызстана Улукбек Кармышаков.

Заявление было сделано на узбекско-кыргызском бизнес-форуме, который прошел 11 марта в рамках визита в Узбекистан президента Кыргызстана Садыра Жапарова, передает Trend со ссылкой на "Газету.uz".

Сардор Умурзаков отметил, что создаваемый фонд «станет катализатором развития нашего сотрудничества». Он добавил, что инвестиционный фонд позволит поддержать ряд новых совместных проектов, прежде всего, в сфере промышленной кооперации. «Это та точка роста, которой мы должны сегодня воспользоваться», — сказал вице-премьер.