Россельхознадзор разрешил поставки перца и томатов с 17 предприятий Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Речь идет о предприятиях, расположенных в Ферганской, Навоийской и Кашкадарьинской областях Узбекистана. Государственная инспекция по карантину растений Узбекистана подтвердила, что здесь нет вируса коричневой морщинистости плодов томата.

В результате Россельхознадзор с 14 апреля под гарантии Узбекистана разрешил поставки в Россию томатов и перца с этих предприятий.

Среди них:

ООО «Автомобильчи МТП» (Кашкадарьинская область);

ООО «Шахзода Ирода Нодира» (Кашкадарьинская область);

ООО «Файзуллаев Муҳриддин» (Кашкадарьинская область);

ООО «Қашқадарё тараққиёт парник сервис» (Кашкадарьинская область);

ООО «Сиёб Барака» (Кашкадарьинская область);

ООО «Навоий Бетон Таёрлов» (Навоийская область);

ООО «Агро Экспорт Саховати» (Навоийская область);

ООО «Said-Shohsanam» (Навоийская область);

ООО «Баракали хосил голд» (Навоийская область);

OOO «Navoiy Saxovat Gold» (Навоийская область);

ООО «Navoiy Ziroat Bog’i» (Навоийская область);

ООО «Johon Biznes Baraka Servis» (Навоийская область);

ООО «Real kabel invest» (Ферганская область);

ООО «Зимний сад» (Ферганская область);

ООО «Ёрқин Захро» (Ферганская область);

ООО «Ижодкор Барака Хосилдор» (Ферганская область);

Напомним, что 7 апреля Россия разрешила ввоз всей растительной продукции из Ферганской области. Исключение тогда составили томаты и перец.