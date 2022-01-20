В Узбекистане разрешили прививать детей в возрасте от 5 лет

В Узбекистане разрешили прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

«В целях предотвращения распространения нового штамма коронавирусной инфекции в стране с учетом рекомендаций международных и национальных экспертов начинается добровольная вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет против COVID-19», - сказал он в ходе брифинга.

Дети могут получить вакцину от COVID-19 компании Pfizer. Вакцинация будет проводиться только с согласия родителей или законных представителей. Дети должны будут пройти соответствующий медицинский осмотр.

Напомним, с сентября 2021 года в Узбекистане дети от 12 лет добровольно могут получить вакцину от COVID-19 компании Pfizer.