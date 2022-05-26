В Ташкенте состоится совещание министров окружающей среды государств-членов ШОС

27 мая 2022 года в Ташкенте состоится третье Совещание руководителей министерств и ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за вопросы охраны окружающей среды, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Высокопоставленные делегации и эксперты восьми государств-членов ШОС с участием представителей Секретариата Организации, обсудят актуальные задачи дальнейшего развития сотрудничества в сфере охраны окружающей среды с учетом современных реалий.

Мероприятие проводится в рамках председательства Узбекистана в ШОС.

В настоящее время глобальные экологические проблемы, такие, как изменение климата, утрата флоры и фауны, деградация земель и истощение водных ресурсов, ставят перед многими странами серьезные вызовы. Эти вызовы присущи и огромному пространству ШОС, которое охватывает 60% территории Евразии с населением более 3,2 млрд. чел.

В этой связи к Ташкентской встрече главных экологов стран ШОС приковано большое внимание. Она должна стать логическим продолжением усилий Организации по наращиванию взаимодействия по совместному противодействию угрозам обеспечения экологической безопасности.