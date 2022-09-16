Совет глав государств-членов ШОС провел заседание в узком составе

БАКУ /Trend/ -16 сентября в городе Самарканде под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества в узком составе, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Во встрече приняли участие Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев.

В соответствии с повесткой дня заседания главы государств обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в рамках ШОС, обменялись мнениями по актуальной региональной и международной проблематике в контексте развития политической и экономической ситуации.

В своём выступлении Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подвёл итоги председательства в рамках ШОС в 2021-2022 годы. Как отметил глава государства, за этот период проведено свыше 80 крупных мероприятий. Несмотря на сложные последствия пандемии, План председательства Узбекистана в ШОС выполнен в полном объёме.

К подписанию на Самаркандском саммите подготовлен солидный пакет документов из более 40 соглашений и решений. В них отражены общие подходы государств ШОС к взаимодействию по востребованным и перспективным направлениям сотрудничества, таким как усиление взаимосвязанности, промышленная кооперация, «зелёная» экономика, цифровизация, торговля и другие.

Президент Республики Узбекистан подчеркнул, что за исторически короткий период ШОС стала влиятельным участником региональных и глобальных процессов. Усиливается стабилизирующая роль Организации как важного фактора безопасности и экономического роста.

Лидер страны особо подчеркнул необходимость сохранять внеблоковый статус ШОС, открытость и ориентированность деятельности Организации на широкое партнёрство, руководствоваться принципами консенсуса, равноправия и взаимного уважения.

С учётом этого, а также опираясь на плодотворный опыт многопланового взаимодействия в рамках ШОС, президент выступил с конкретными предложениями по решению приоритетных задач развития сотрудничества на ближайшие годы.

В частности, это адаптация деятельности ШОС к нынешним реалиям, сотрудничество в сфере экономики, торговли и инвестиций, укрепление транспортной взаимосвязанности, экологическая повестка, культурно-гуманитарные связи. Особое внимание уделено проблемам безопасности и урегулирования ситуации в Афганистане.

В завершение Шавкат Мирзиёев отметил, что будущее ШОС и развитие стран во многом зависят от совместной, слаженной и эффективной работы. «Вместе мы способны вывести Организацию на новые рубежи в целях обеспечения региональной и глобальной безопасности, во имя прогресса и процветания наших стран и народов», – выразил убеждённость Президент Республики Узбекистан.

В своих выступлениях главы государств затронули актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках ШОС, проблемы региональной и международной безопасности. Подчеркивалось, что Самаркандский саммит имеет особое, историческое значение.

Далее заседание глав государств ШОС продолжилось в расширенном составе с участием лидеров стран наблюдателей, почетных гостей и руководителей международных и региональных организаций. Проходящий саммит впервые проводится в таком широком формате – принимают участие 14 лидеров стран.