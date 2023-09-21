Минпромторг РФ проведет анализ возможности сборки Lada Vesta в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Минпромторг России исследует возможности по сборке автомобилей Lada Vesta от компании «АвтоВАЗ» в Узбекистане с учётом спроса на данную марку автомобилей на внутреннем рынке и потенциала по производству комплектующих, передает Trend.

«Все зависит от того, как будут наращиваться объемы производства комплектующих внутри страны и удовлетворение спроса на внутреннем рынке. У нас сегодня, я бы сказал, повышенный спрос. Думаю, что в ближайшее время вернемся к оценке этого проекта, и будет принято решение», - сообщил журналистам вице-премьер - глава минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам четвертого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.

Ранее весной этого года автопроизводитель заявлял, что рассматривает возможность запуска сборки флагманской модели «АвтоВАЗа» Lada Vesta в Узбекистане с перспективой углубления локализации.