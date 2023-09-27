Президент Узбекистана посетит Германию с рабочим визитом

БАКУ/Trend/ - По приглашению Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28-30 сентября посетит город Берлин с рабочим визитом, передает в среду Trend со ссылкой на сайт президента Узбекистана.

В соответствии с программой пребывания планируется проведение двусторонних переговоров с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также встреч глав государств Центральной Азии и Германии.

Предусматривается также участие Мирзиёева в деловых мероприятиях, организуемых Восточным комитетом немецкой экономики.

В повестке дня – вопросы практической реализации договоренностей официального визита Президента Узбекистана в Германию в мае этого года, расширения инвестиционного, инновационного и технологического сотрудничества с ведущими немецкими компаниями и банками.