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Президент Узбекистана посетит Германию с рабочим визитом

Узбекистан Материалы 27 сентября 2023 18:32 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана посетит Германию с рабочим визитом

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Айдан Мамедова
Айдан Мамедова
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БАКУ/Trend/ - По приглашению Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28-30 сентября посетит город Берлин с рабочим визитом, передает в среду Trend со ссылкой на сайт президента Узбекистана.

В соответствии с программой пребывания планируется проведение двусторонних переговоров с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также встреч глав государств Центральной Азии и Германии.

Предусматривается также участие Мирзиёева в деловых мероприятиях, организуемых Восточным комитетом немецкой экономики.

В повестке дня – вопросы практической реализации договоренностей официального визита Президента Узбекистана в Германию в мае этого года, расширения инвестиционного, инновационного и технологического сотрудничества с ведущими немецкими компаниями и банками.

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