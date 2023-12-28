В Узбекистане состоялась церемония запуска новых "зеленых" электростанций

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошла торжественная церемония запуска новых "зеленых" электростанций общей мощностью 2,4 гигаватта с участием президента Узбекистана и иностранных инвесторов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, в эксплуатацию были введены пять солнечных и одна ветряная электростанции в шести регионах страны. Впервые полностью с использованием прямых иностранных инвестиций в формате государственно-частного партнерства были запущены солнечные электростанции общей мощностью 200 мегаватт в Навоийской и Самаркандской областях.

Сообщается, что компания Masdar из ОАЭ завершила проекты строительства трех современных фотоэлектрических станций общей мощностью 900 мегаватт в Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях. Также отмечается, что первая очередь ветряной электростанции мощностью 500 мегаватт была построена в Тамдынском районе Навойиской области.

Отмечается, что строительство было завершено в рекордно короткие сроки - всего за девять месяцев.

"В настоящее время в Узбекистане реализуется проект по строительству 22 электростанций, использующих солнечную и ветровую энергию, общей мощностью 9 гигаватт. Мы планируем продолжать расширять наше эффективное сотрудничество с международными компаниями", - подчеркнул президент Узбекистана.