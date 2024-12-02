Уменьшился объем товарооборота между Узбекистаном и Китаем

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по октябрь текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана с Китаем составил 10,2 миллиарда долларов США.

Как передает Trend, согласно данным Агентства статистики Узбекистана, это на 3,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,8 миллиарда долларов США с января по октябрь 2023 года).

Китай стал лидером среди крупнейших торговых партнеров Узбекистана за указанный период.

Объем экспорта из Узбекистана в Китай составил 1,7 миллиарда долларов США, что на 17,6 процента меньше по сравнению с прошлым годом (2 миллиарда долларов США в январе–октябре 2023 года).

Импорт из Китая в Узбекистан достиг 8,5 миллиарда долларов США с января по октябрь 2024 года. Этот показатель уменьшился на 2,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (8,7 миллиарда долларов США в январе-октябре 2023 года).

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Узбекистана составил 54,3 миллиарда долларов США в период с января по октябрь 2024 года. Этот показатель увеличился на 6,7 процента в сравнении с прошлым годом (50,9 миллиарда долларов США в январе-октябре 2023 года).