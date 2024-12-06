Увеличился объем товарооборота Узбекистана с Афганистаном за 10 месяцев текущего года

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по октябрь текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана с Афганистаном составил 884,2 миллиона долларов США.

Как передает Trend, согласно данным Агентства статистики Узбекистана, это на 27,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (693,5 миллиона долларов США с января по октябрь 2023 года).

Афганистан вошел в десятку лидеров среди крупнейших торговых партнеров Узбекистана за указанный период.

Объем экспорта из Узбекистана в Афганистан составил 855,9 миллиона долларов США, что на 24,8 процента больше по сравнению с прошлым годом (685,8 миллиона долларов США в январе–октябре 2023 года).

Импорт из Афганистана в Узбекистан достиг 28,3 миллиона долларов США с января по октябрь 2024 года. Этот показатель увеличился на 267,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (7,7 миллиона долларов США в январе-октябре 2023 года).

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Узбекистана составил 54,3 миллиарда долларов США в период с января по октябрь этого года. Этот показатель увеличился на 6,7 процента в сравнении с прошлым годом (50,9 миллиарда долларов США в январе-октябре 2023 года).