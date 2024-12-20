Узбекистан увеличит финансирование экспорта

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан выделит 300 миллионов долларов США на финансирование экспорта в следующем году.

Как сообщает Trend, об этом стало известно в ходе видеоконференции и диалога с бизнесменами под председательством Президента Узбекистана.

В Узбекистане создана отдельная компания по развитию торговли, на финансирование экспорта выделено 350 миллионов долларов США. В результате на каждый вложенный доллар США предприниматели экспортировали товаров на сумму 6 долларов.

Кроме того, в этом году предприниматели приобрели 3 000 объектов государственной собственности и 4 000 гектаров земли на общую сумму 11,5 триллиона сумов (889,7 миллиона долларов США) и открыли свой бизнес. В следующем году предпринимателям будут предоставлены еще 4 500 объектов недвижимости и 6 000 гектаров земли.

Отметим, что внешнеторговый оборот Узбекистана с января по ноябрь 2024 года составил 59,37 миллиарда долларов США. Этот показатель увеличился на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (57,31 миллиарда долларов США в январе-ноябре 2023 года).