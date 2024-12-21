Навоийский горно-металлургический комбинат Узбекистана о планах на 2025 год (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Стратегия Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК) сосредоточена на развитии существующих месторождений и перерабатывающих мощностей в Узбекистане, сообщил Trend заместитель генерального директора по экономике и финансам, член правления НГМК Жахонгир Хасанов.

"В следующем году основные усилия будут сосредоточены на капитальных работах на месторождениях Мурунтау, Кокпатас, Даугызтау и в Зармитанской золоторудной зоне. Существенные инвестиции направят на техническое и технологическое переоснащение, а также на поддержание действующих мощностей", - сказал он.

Ж.Хасанов отметил, что одной из ключевых инициатив на 2025 год является строительство фотоэлектрической станции в Тамдынском районе Навоийской области. Этот проект обеспечит производственные мощности НГМК электроэнергией, что повысит устойчивость и экологичность предприятия.

"В 2024 году кредитные средства японского MUFG Bank были использованы для финансирования инвестиционной программы компании. Эти средства, в частности, были направлены на проекты по отработке золотосодержащих руд на месторождениях Кокпатас и Даугызтау, строительству комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд месторождения Пистали, отработке нижних горизонтов Зармитанской золоторудной зоны и другие проекты", – сказал представитель НГМК.

По его словам, на карьер "Мурунтау" было выделено 23 миллиона долларов США. Эти меры позволят сократить затраты на транспортировку руды, повысить надежность электроснабжения и усовершенствовать необходимую инфраструктуру для проведения будущих горных работ. В конечном итоге это должно способствовать увеличению общей производительности месторождения.

"В то же время мы видим наличие привлекательных возможностей за пределами страны, и мы внимательно изучаем такие возможности. Не исключено, что в будущем НГМК будет участвовать в проектах за пределами Узбекистана", - добавил Ж.Хасанов.