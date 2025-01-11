Узбекистан планирует удвоить объем международных грузоперевозок

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 января ознакомился с презентацией по мерам дальнейшего развития транспортно-логистической системы, передает Trend.

За последние семь лет благодаря поддержке отечественных перевозчиков, количество грузового автотранспорта достигло 26 тысяч. Их доля в международных перевозках выросла с 35 до 60 процентов.

Однако текущая геополитическая обстановка в мире создает трудности в данной сфере. Сроки доставки грузов в западном направлении увеличились вдвое, а затраты возросли в 1,5 раза. Отдельные пункты пропуска на границах стран Европы закрыты, в других образовались долгие очереди.

В связи с этим подчеркнута необходимость последовательного развития транспортно-логистической системы и диверсификации внешнеторговых направлений.

В частности, необходимо принять меры по упрощению и облегчению транзитных грузоперевозок через страны, расположенные вдоль альтернативных маршрутов к международным и региональным рынкам, сокращения или отмены на взаимной основе сборов, взимаемых на границе.

В Узбекистане основную часть экспедиторских услуг, которые связывают грузоотправителей и перевозчиков, предоставляют зарубежные компании. В Узбекистане с целью поддержки отечественных экспедиторов отныне не будет взиматься налог на добавленную стоимость с их услуг в сфере международных перевозок. В результате появится возможность увеличить долю местных компаний в этом секторе до 45-50 процентов.

Поставлена задача посредством этих мер вдвое увеличить объем международных грузоперевозок и довести экспорт транспортных услуг до 3 миллиардов долларов.