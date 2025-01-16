В Узбекистане состоится мультимодальный транспортный форум

БАКУ/ Trend/ - В сотрудничестве с логистическими центрами и грузоперевозчиками ОТГ планирует организовать мультимодальный транспортный форум в Узбекистане в мае текущего года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщил Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев в ходе Х заседания глав таможенных служб Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

"В сотрудничестве с логистическими центрами и грузоперевозчиками мы планируем организовать мультимодальный транспортный форум в Узбекистане в мае. Мы искренне приглашаем вас принять участие в этом важном событии", - сказал он.