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В Узбекистане состоится мультимодальный транспортный форум

Узбекистан Материалы 16 января 2025 10:42 (UTC +04:00)
В Узбекистане состоится мультимодальный транспортный форум

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - В сотрудничестве с логистическими центрами и грузоперевозчиками ОТГ планирует организовать мультимодальный транспортный форум в Узбекистане в мае текущего года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщил Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев в ходе Х заседания глав таможенных служб Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

"В сотрудничестве с логистическими центрами и грузоперевозчиками мы планируем организовать мультимодальный транспортный форум в Узбекистане в мае. Мы искренне приглашаем вас принять участие в этом важном событии", - сказал он.

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