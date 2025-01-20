Назван объем добычи природного газа в Узбекистане в январе-декабре прошлого года

ТАШКЕНТ /Trend/ - В период с января по декабрь 2024 года в Узбекистане было добыто около 44,6 млрд кубометров природного газа, что на 4,5 процента меньше, чем в 2023 году, сообщает Агентство статистики, передает Trend.

Согласно информации, производство нефти в стране также снизилось на 8,5 процента, составив 713,4 тыс. тонн.

В то же время добыча газового конденсата показала рост на 1,4 процента, достигнув 1,21 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Кроме того, предприятия Узбекистана увеличили добычу угля на 26,2 процента, что позволило достичь объёма в 8,17 миллиона тонн.

Согласно данным Агентства статистики, объём добычи газа методом подземной газификации угля в 2024 году составил 107,4 миллиона кубометров, что на 38,76 процента превышает показатель 2023 года.