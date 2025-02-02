Узбекистан и Всемирный банк обсудили перспективы углубления сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - В ходе встречи заместителя премьер-министра Республики Узбекистан — министра экономики и финансов Джамшида Кучкарова с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по инфраструктурным проектам в Европе и Центральной Азии Шарлем Корнье были рассмотрены перспективы углубления сотрудничества, передает Trend.

Согласно информации, на встрече присутствовали региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова, а также заместители министра экономики и финансов Узбекистана — Хуршед Мустафаев, Умид Абидхаджаев и Самандар Садуллаев, наряду с представителями профильных ведомств.

Сообщается, что основной акцент был сделан на текущих реформах в Узбекистане, включая развитие зеленой экономики, активное внедрение возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и модернизацию инфраструктуры электроснабжения. Обсуждались возможности совместной реализации эффективных программ и проектов в этих направлениях.

Отдельное внимание было уделено реформированию системы теплоснабжения, созданию устойчивых теплосетей и расширению использования тепловых насосов для повышения энергоэффективности. В ходе диалога были рассмотрены успешные международные практики и примеры реализованных проектов в данной сфере.

По итогам переговоров стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и готовность к системной работе для достижения общих целей и задач.