Узбекистан и Иран подписали соглашения в сфере сельского хозяйства

ТАШКЕНТ /Trend/ - С 23 по 27 февраля делегация Узбекистана во главе с директором Государственного учреждения «Административно-хозяйственная служба» при Министерстве сельского хозяйства Ш. Шарифовым посетила Иран. передает Trend.

Согласно информации, в ходе визита были подписаны несколько соглашений, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества. В частности, с Ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники Ирана (ATMAK) заключен меморандум о механизации сельского хозяйства и развитии технологического партнерства.

Кроме того, достигнута договоренность с компанией Sirang UAV о поставках современных агродронов в Узбекистан и создании инфраструктуры для их обслуживания.

Еще одно соглашение подписано между Государственным учреждением «Административно-хозяйственная служба», компанией «Bazargan Kala Co.» и Национальным центром (AKIS). Документ предусматривает тестирование и постепенную локализацию в Узбекистане 40 видов удобрений и пестицидов под брендом Nutritech.