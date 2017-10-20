Отряд боевых кораблей ВМС Ирана прибыл в Махачкалу

Отряд боевых кораблей Военно-морских сил (ВМС) Ирана прибыл с неофициальным визитом в Махачкалу. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Южного военного округа, передает ТАСС.

В Каспийском море эсминец "Дамаванд" и ракетный катер "Пейкан" встретил отряд Каспийской флотилии в составе ракетного корабля "Татарстан" и ракетного катера "Ступиец", в их сопровождении иранские моряки дошли до Махачкалы, где их встретили официальные лица флотилии и администрации Дагестана.

В ходе визита состоятся встречи командования ВМС Ирана и Каспийской флотилии. Экипажи иранских кораблей познакомятся с достопримечательностями и культурными объектами Дагестана.

Визит продлится с 20 по 23 октября.