Президент Ирана призвал к углублению сотрудничества с ФРГ

Исторические дружеские отношения между Ираном и ФРГ служит основой для ещё более углубления двустороннего, регионального и международного сотрудничества. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента ИРИ Хасана Рухани по случаю Дня германского единства, сообщает в понедельник ИРНА.

Как сообщает администрация президента, Рухани поздравил президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера с национальным праздником страны.



"Уверен, что эффективные позиции Исламской Республики Иран на западной Азии и ФРГ в Европе наряду с политической волей двух стран в рамках мирного урегулирования глобальных вызовов обеспечивают надлежащий потенциал для растущего сотрудничества на пути к укреплению стабильности в мире", говорится в послании.



Рухани также пожелал здоровья и успехов президенту и народу Германии.



Напомним, 3 октября в Германии отмечается национальный праздник — День германского единства. В этот день вступил в силу Договор об объединении от 31 августа 1990 года. 3 октября 1990 года Восточная и Западная Германия стали единым государством.

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