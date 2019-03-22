Тегеран считает неприемлемым решение Трампа по Голанским высотам

22 марта 2019 11:51 (UTC+04:00)

МИД Ирана осудил заявление президента США Дональда Трампа о статусе Голанских высот. Об этом, как сообщил телеканал Press TV, заявил в пятницу официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Незаконное и неприемлемое признание [США суверенитета Израиля над Голанскими высотами] не изменят того факта, что [Голаны] принадлежат Сирии", - заявил Гасеми. Он также подчеркнул, что Голанские высоты являются частью Сирии, "согласно резолюции Совета Безопасности ООН".

"Необдуманные решения Трампа приведут Ближний Восток к череде кризисов", - отметил дипломат.

Президент США в четверг написал на своей странице в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение и важны для его безопасности.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев
Арабские страны 12:13
США продолжат оказывать давление на Иран - Помпео
США 08:08
ЛАГ поддержала права Сирии на Голанские высоты
Арабские страны 01:29
Евросоюз не признает Голаны частью Израиля - заявление
Европа 01:22
Турция осудила намерение США признать Голаны частью Израиля
Турция 00:51
Джимми Картер - самый долгоживущий американский экс-президент
США 21 марта 22:33
Лента новостей
Благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за то, что соединил меня с моей семьей - помилованный
Общество 12:23
В Азербайджане растет производство компьютеров, электронных и оптических товаров
ИКТ 12:13
НПЗ Star поможет Турции сократить импорт дизеля до 40%
Энергетика 12:13
В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев
Арабские страны 12:13
Попытки председателя парламента Армении добиться своих целей в Бундестаге потерпели крах - эксперт
Политика 12:06
В Азербайджане растет производство стройматериалов
Бизнес 11:54
Этногруппа "Якруна": Когда объединяются русский и азербайджанский характеры – рождается гармония (ФОТО)
Интервью 11:51
Главы МИД Азербайджана и Эквадора обменялись поздравительными посланиями по случаю 15-летия установления дипсвязей
Политика 11:36
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Пакистана
Политика 11:32