Тегеран считает неприемлемым решение Трампа по Голанским высотам

МИД Ирана осудил заявление президента США Дональда Трампа о статусе Голанских высот. Об этом, как сообщил телеканал Press TV, заявил в пятницу официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Незаконное и неприемлемое признание [США суверенитета Израиля над Голанскими высотами] не изменят того факта, что [Голаны] принадлежат Сирии", - заявил Гасеми. Он также подчеркнул, что Голанские высоты являются частью Сирии, "согласно резолюции Совета Безопасности ООН".

"Необдуманные решения Трампа приведут Ближний Восток к череде кризисов", - отметил дипломат.

Президент США в четверг написал на своей странице в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение и важны для его безопасности.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.

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