В Иране обнаружено более полтонны наркотиков

БАКУ /Trend/ - В иранской провинции Систан и Белуджистан обнаружено 1,6 тонн наркотиков.
Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал начальник полиции провинции Симнан, полковник Абдулла Хасани.
По его словам, на основе полученных данных контрабандисты наркотиков предприняли попытку транспортировки в Иран крупного груза с наркотиками.
Хасани добавил, что в связи с этим сотрудники полиции провинций Симнан и Систан и Белуджистан провели совместную операцию.
Хасани сказал, что на границе Ирана с Пакистаном в районе Сараван произошел вооруженный инцидент с контрабандистами.
Начальник полиции сказал, что контрабандисты бежали в Пакистан.
"В автомобиле "Toyota" обнаружены 1,58 тонны опиума, 18 килограммов героина, один автомат "Калашников" и определенное количество боеприпасов", - отметил Хасани.
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: )
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