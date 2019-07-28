В Иране обнаружено более полтонны наркотиков

28 июля 2019 23:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В иранской провинции Систан и Белуджистан обнаружено 1,6 тонн наркотиков.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал начальник полиции провинции Симнан, полковник Абдулла Хасани.

По его словам, на основе полученных данных контрабандисты наркотиков предприняли попытку транспортировки в Иран крупного груза с наркотиками.

Хасани добавил, что в связи с этим сотрудники полиции провинций Симнан и Систан и Белуджистан провели совместную операцию.

Хасани сказал, что на границе Ирана с Пакистаном в районе Сараван произошел вооруженный инцидент с контрабандистами.

Начальник полиции сказал, что контрабандисты бежали в Пакистан.

"В автомобиле "Toyota" обнаружены 1,58 тонны опиума, 18 килограммов героина, один автомат "Калашников" и определенное количество боеприпасов", - отметил Хасани.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: )

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