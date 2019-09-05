Зариф назвал "тюремщиком" Управление по контролю за иностранными активами Минфина США

5 сентября 2019 12:56 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "тюремщиком" Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое оповещает о новых международных санкциях, вводимых Вашингтоном. Своим мнением он поделился в четверг в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"OFAC ведет себя исключительно как тюремщик", - считает Зариф. "Если попросить отсрочку, он откажет и бросит в одиночную камеру за дерзость, а если спросите еще раз, то можете оказаться на виселице", - отметил иранский министр.

С его точки зрения, "единственным способом смягчить экономический терроризм (санкции - прим. ТАСС) США является решительное освобождение от петли палача".

В среду американские власти расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров. "OFAC приняло меры против крупной сети перевозки грузов, находящейся под управлением и оказывающей финансовую поддержку силам специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов США.

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