Трамп одобрил предложение Джонсона о новой сделке с Ираном

23 сентября 2019 22:55 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп одобрил предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о новой сделке с Ираном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Поэтому он и побеждает, поэтому он и будет успешным в Великобритании... Я уважаю Бориса и не удивлен, что он первый высказался за это", - сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке.

Ранее Джонсон в интервью Sky News заявил, что необходимо новое международное соглашение с Ираном.

США формально также высказываются за новые договоренности, однако выдвинули Ирану список условий, которые и Тегеран, и международные эксперты считают неприемлемыми. В частности, помимо ядерной программы, США требуют от Ирана обязательств по программе создания баллистических ракет, по терроризму и по влиянию Ирана в целом ряде стран региона. США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном 2015 года и ввели санкции, предварительно отмененные в связи с достижением этого соглашения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США отменят визы для граждан Польши
США 23 сентября 23:43
Джонсон призвал заключить с Ираном новую ядерную сделку
Европа 23 сентября 21:59
США продлевают на 1,5 года статус "временно защищенных лиц" для сирийских беженцев
США 23 сентября 21:34
Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
Иран 23 сентября 21:06
В Пентагоне считают, что Китай является величайшей угрозой американскому образу жизни
США 23 сентября 20:53
Душа Карабаха очаровала Лондон (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 23 сентября 17:04
Лента новостей
США отменят визы для граждан Польши
США 23 сентября 23:43
В Афганистане три иностранных солдата пострадали при стрельбе в аэропорту
Другие страны 23 сентября 23:24
Эльмар Мамедъяров: Последние заявления Армении доказывают, что нынешнее правительство продолжает грубо нарушать нормы международного права
Политика 23 сентября 23:10
"РуссНефть" считает проекты в Азербайджане приоритетными
Энергетика 23 сентября 22:37
Джонсон призвал заключить с Ираном новую ядерную сделку
Европа 23 сентября 21:59
США продлевают на 1,5 года статус "временно защищенных лиц" для сирийских беженцев
США 23 сентября 21:34
Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
В мире 23 сентября 21:26
ГЭЦ: Поступившие в частные вузы — в основном те, кто не сумел поступить в государственные
Общество 23 сентября 21:13
Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
Иран 23 сентября 21:06