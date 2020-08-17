Иранские тхэквондисты завоевали 3 медали на международном онлайн-турнире

Иранские тхэквондисты завоевали 2 бронзовые и 1 серебряный медали на международном онлайн-турнире, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Международный онлайн-турнир кубка «Такаваран» по пумсэ с участием 239 спортсменов из 25 стран в индивидуальном виде прошел в Иране.

Ясна Джалили в возрастной категории до 12 лет, и Сетайеш Гударзи в возрастной категории 16-18 лет заняли третье место в этом турнире.

Мохаммад Фарох-Зад в возрастной категории 13-15 лет также занял второе место.

Пумсэ входит в состав формальных упражнений и является основой базовой техники тхэквондо. В ходе соревнований спортсмен демонстрирует серию приемов с определенной скоростью, а судьи оценивают качество исполнения.