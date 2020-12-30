ЗСТ Арас превратилась в центр тепличной промышленности Ирана

Зона свободной торговли Арас на северо-западе Ирана, в которой построена самая большая на Ближнем Востоке гидропоническая теплица превратилась в центр тепличной промышленности Ирана, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Стеклянная теплица общей площадью 31 гектар в ЗСТ Арас, которая считается одной из самых современных теплиц на Ближнем Востоке, построена при сотрудничестве иранской компании и голландского партнёра.

ЗСТ Арас имеет рекордное производство таких продуктов, как болгарский перец, помидоры и огурцы, и экспорт этих продуктов в условиях санкций привел к увеличению доходов страны.

"С точки зрения строительства и производства, эта современная теплица построена в соответствии с международными стандартами и является одной из ведущих теплиц в стране и фактически является одной из 10 крупнейших теплиц в мире", заявил исполнительный директор свободной экономической зоны Арас Мохсен Нариман.

"Этот вопрос привлечет внимание многих экономических и сельскохозяйственных активистов в регионе, и я думаю, что он станет рекордсменом по всем тепличным продуктам в ближайшие несколько лет", добавил он.

По его словам, продукты этих теплиц в ЗСТ Арас в основном идут на экспорт в соседние страны, особенно в Россию.

Он напомнил, что В этом году из свободной зоны Арас было экспортировано товаров на сумму 240 миллионов долларов в Азербайджан, Турцию, Ирак, Казахстан, Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Чехию и Узбекистан.