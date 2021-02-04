Инвесторы из 21 страны приняли участие в третьем мероприятии по инвестициям в технологии в Иране

Заместитель секретаря Сети обмена и передачи технологий стран Исламской восьмёрки Милад Садрханлу сказал, что третье мероприятие по инвестициям в технологии (TIM 2020) состоится 17 и 18 февраля с участием 40 инвесторов из 21 страны, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Саммит по инвестициям в технологии является одним из параллельных мероприятий Сети обмена и передачи технологий Группы восьми развивающихся исламских стран (Группа D8)», - сказал он.

Он напомнил, что первая первый период этого мероприятия был проведен в 2017 году в Иране с присутствием более 20 инвесторов в сфере технологий, отметив, что в этом году в третьей сессии встречи приняли участие 40 инвесторов из 21 страны и из-за вспышки коронавируса, она пройдет в режиме онлайн, а также очно.