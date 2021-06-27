Иран не будет передавать МАГАТЭ данные со своих ядерных объектов

Иран больше не будет передавать информацию со своих ядерных объектов Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом в воскресенье заявил спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соглашение с МАГАТЭ закончилось, и мы (иранские власти - прим. ТАСС) не будем передавать [агентству] какие-либо данные и информацию с камер наблюдения на ядерных объектах", - отметил Галибаф, слова которого привел телеканал Al-Hadath.