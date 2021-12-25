Увеличился объем воды в озере Урмия
Объем воды в озере Урмия достиг 2 миллиардов 670 миллионов кубометров, в результате чего увеличился на 220 миллионов кубометров по сравнению с предыдущими 10 днями, сказал генеральный директор Региональной водной компании иранской провинции Ясер Рахбардин, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"Хотя уровень озера Урмия повысится с началом сезона дождей, но в настоящее время объем воды в озере снизился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил он.
По его словам, уровень воды в озере Урмия в настоящее время достиг 1270 метров и 63 сантиметров над уровнем моря, что на 61 сантиметр ниже уровня озера по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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