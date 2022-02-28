Иран планирует экспортировать свою вакцину PastoCovac

Директор Иранского Института имени Пастера Алиреза Биглари сказал, что Иран получил запросы на экспорт своей вакцины PastoCovac в различные страны, включая соседние страны, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Биглари сказал, что PastoCovac используется как для взрослых, так и для детей.

Он добавил, что PastoCovac - единственная вакцина, которую в настоящее время получают иранские дети.

Ранее Биглари охарактеризовал PastoCovac как самую безопасную вакцину против коронавируса, заявив, что она была протестирована против бета-варианта на Кубе и против дельта-варианта в Иране и доказала свою эффективность на 96%.

Далее он сообщил, что в Иране ежемесячно производится пять миллионов доз вакцины PastoCovac, подчеркнув, что для детей будет достаточно двух доз.