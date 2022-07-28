Экспорт иранского газа достиг 4 миллиардов долларов за 4 месяца

Иран экспортировал природного газа почти на четыре миллиарда долларов за первые четыре месяца текущего 1401 иранского календарного года (21 марта– 22 июля), заявил в среду министр нефти Джавад Оджи, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

"Мы собрали около четырех миллиардов долларов доходов от продажи газа за первые четыре месяца года, что почти столько же, сколько было собрано за весь предыдущий год", - цитирует ISNA слова Оджи.

Министерство нефти ранее объявило, что ему удалось собрать средства от более раннего экспорта энергоносителей и достичь соглашения о возобновлении поставок газа в Ирак в апреле, поскольку Багдад выплатил часть своих долгов Тегерану.

Иран, в основном, экспортирует газ в Турцию и Ирак, но продажи не всегда были стабильными из-за проблем с оплатой долга, потребностей внутреннего потребления и случайных технических проблем, которые привели к временной остановке экспорта в Турцию зимой.