В Иране сообщили об успешном испытании ракеты-носителя

Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана успешно провели испытательный запуск спутника-носителя «Гаем 100» в суборбитальное пространство, передает в субботу Trend со ссылкой на ИРНА.

Испытательный запуск был осуществлен в присутствии командующего воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амира Али Гаджизаде и группы должностных лиц вооруженных сил страны в субботу.

Спутниковый носитель «Гаем 100» с тремя ступенями на твердом топливе сможет выводить спутники весом 80 кг на орбиту в 500 км от поверхности Земли.