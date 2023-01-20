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Иран и Россия достигли соглашения по железной дороге Решт-Астара

Иран Материалы 20 января 2023 08:41 (UTC +04:00)
Иран и Россия достигли соглашения по железной дороге Решт-Астара

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Иран и Россия достигли соглашения о строительстве суперпроекта железной дороги Решт-Астара, который предполагается построить за 3 года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Заместитель министра транспорта и городского развития Ирана по вопросам транспорта Шахриар Афандизаде назвал железнодорожный проект Решт-Астара самым важным проектом в стране.

Он добавил, что проект завершает 162-километровый участок коридора Север-Юг, идущий от Бендер-Аббаса до Решта и от Решта до Астары и соединяет Иран с Россией и Северной Европой через Азербайджанскую Республику.

Коснувшись желания правительства России достроить железную дорогу Решт-Астара в виде кредита или другими способами, Афандизаде сообщил, что в последние месяцы с правительством России велись переговоры с целью развития транзита между двумя странами.

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