Иран и Россия достигли соглашения по железной дороге Решт-Астара

Иран и Россия достигли соглашения о строительстве суперпроекта железной дороги Решт-Астара, который предполагается построить за 3 года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Заместитель министра транспорта и городского развития Ирана по вопросам транспорта Шахриар Афандизаде назвал железнодорожный проект Решт-Астара самым важным проектом в стране.

Он добавил, что проект завершает 162-километровый участок коридора Север-Юг, идущий от Бендер-Аббаса до Решта и от Решта до Астары и соединяет Иран с Россией и Северной Европой через Азербайджанскую Республику.

Коснувшись желания правительства России достроить железную дорогу Решт-Астара в виде кредита или другими способами, Афандизаде сообщил, что в последние месяцы с правительством России велись переговоры с целью развития транзита между двумя странами.