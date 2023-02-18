В Иране сообщили, что доходы страны от экспорта нефти достигли $26 млрд

Доходы Ирана от экспорта нефти в период с марта по сентябрь 2022 года составили $26 млрд. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамид Хосейни агентству IRNA, отметив значительную роль Китая в торговле иранской нефтью, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заявив, что общий доход Ирана от экспорта нефти с марта по сентябрь 2022 года составил $26 млрд по сравнению с $18 млрд за тот же период в 2021 году, Хосейни добавил, что, "учитывая рост цен на нефть и доллар, а также рост экспорта нефти, ожидается еще большее улучшение ситуации с доходами от нефти".

Хосейни также подчеркнул, что большая часть экспорта нефти приходится именно на Китай, чья доля в мировом ВВП составляет 15%. Таким образом, увеличение объемов торговли с Пекином является важным фактором "в экономической дипломатии Ирана".