Экспорт бытовой техники из Ирана вырос на 24% в прошлом году

Экспорт бытовой техники из Ирана в прошлом 1401 году (20 марта 2022 г. – 21 марта 2023 г.) увеличился на 24%. Об этом в субботу сообщил генеральный директор по производству бытовой техники министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Мохсен Шокроллахи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По его словам, экспорт холодильника иранского производства вырос на 82% в минувшем году и принес стране доходы на сумму 30 млн долларов.

Он сообщил, что план совместного производства бытовой техники с северными и южными соседними странами и Ираком стоит на повестке дня.

«В настоящее время 600 промышленных единиц производят бытовые техники в Иране. 65-70% сырья бытовой техники обеспечивается в стране», отметил Шокроллахи.