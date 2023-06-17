Между Дагестаном и Ираном планируют запустить новую судовую и контейнерную линию

БАКУ /Trend/ - Глава Дагестана, Сергей Меликов, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что планируется запустить судовую и контейнерную линии между Махачкалой и Ираном, передает Trend.

Он отметил, что в настоящее время с иранскими партнерами рассматривается возможность организации судовой линии Иран - Махачкала - Иран с использованием судов "Хазар Шиппинг", а также контейнерной линии Иран - Махачкала - Иран с использованием контейнеров этой же компании.

Ранее иранская авиакомпания Pars Golden Sky выразила предложение о создании авиационного хаба в Дагестане, включающего предприятие по ремонту самолетов и запчастей, а также организацию грузового хаба.