На юге Ирана произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло сегодня в 08:30 по местному времени в районе Даштестан провинции Бушехр на юге Ирана.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространил Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в населенном пункте Баразджан в районе Даштестан. Очаг подземных толчков распологался на глубине 6 км.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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