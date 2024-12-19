Россия вывезла 4 тысячи иранских бойцов из Сирии в Тегеран по просьбе Ирана - Путин

БАКУ /Trend/ - Россия вывезла 4 тысячи иранских бойцов из Сирии в Тегеран по просьбе Ирана.

Как сообщает Trend, об этом в ходе пресс-конференции заявил Президент России Владимир Путин.

"Если раньше те же наши иранские друзья просили помочь им перевести свои подразделения на территорию Сирии, то теперь они нас попросили выводить их оттуда. Мы вывезли 4 тысячи иранских бойцов в Тегеран с базы Хмеймим", - сказал Владимир Путин.

По его словам, Алеппо взяли 350 боевиков, а 30 тысяч правительственных войск и проиранских подразделений отошли без боя.

"Часть так называемых проиранских подразделений ушла без боя в Ливан, часть - в Ирак", - добавил он.