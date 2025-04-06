Никаких переговоров с США после обмена письмами не состоялось - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Тегеран и Вашингтон еще не проводили переговоры после получения ответа на письмо президента США Дональда Трампа.

Как передает Trend, об этом сообщили министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Арагчи отметил, что Иран придерживается дипломатии и переговоров, но только через посредников. Глава МИД добавил, что до сих пор ни один этап переговоров не состоялся.

Отметим, что 7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением провести переговоры по ядерной программе.