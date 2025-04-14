БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Тегеран на этой неделе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, достигнута договоренность о визите генерального директора МАГАТЭ в Тегеран, детали визита, повестка дня и встречи в настоящее время находятся на согласовании.

Бегаи сообщил, что будет решен ряд логистических вопросов, касающихся визита Гросси в Тегеран.

Отметим, что в конце 2020 года иранский парламент, ссылаясь на введение санкций против Ирана, принял решение о реализации стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. Согласно решению иранского парламента, Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением, с 23 февраля. При этом механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.

Официальный Тегеран продолжает заявлять, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, и подчеркивает, что страна не стремится к созданию ядерного оружия.

Напомним, что 3 марта на заседании совета директоров Международного агентства по атомной энергии генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что Иран увеличил объем до 60% обогащенного урана со 182 килограммов до 275 килограммов по сравнению с предыдущим кварталом. Иран - единственное неядерное государство, которое обогащает уран до такого уровня. И это вызывает серьезную озабоченность.

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