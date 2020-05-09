Начата разработка 11-й фазы иранского газового месторождения Южный Парс

БАКУ /Trend/ - Начата разработка 11-й фазы совместного газового месторождения Ирана с Катаром Южный Парс (в Катаре - Северный купол).

Об этом сказал исполнительный директор компании Petropars Хамидреза Масуди, передает в четверг Trend со ссылкой на Национальную нефтяную компанию Ирана.

По его словам, сегодня начата погрузка на судно надскважинного павильона платформы 11-й фазы. Масуди отметил, что вес установки 2,2 тысячи тонн, а высота 88 метров.

Директор компании подчеркнул, что после того как павильон будет установлен на 11-й фазе в конце июня, будет начато к бурению пяти скважин. Добыча из первой скважины 11-й фазы будет начата в следующем году.

Отметим, что согласно проекту разработки 11-й фазы месторождения Южный Парс, ежедневный объем добычи на фазе составит 56,6 миллиона кубометров газа. Из-за санкций, примененных США в отношении Ирана, французская компания Total и китайская CNPCI покинули данный проект. В настоящее время разработкой занимается иранская компания Petropars.

Напомним, что Южный Парс (Северный купол в Катаре) является газовым месторождением, расположенным между Ираном и Катаром. Запасы месторождения оцениваются в размере 51 триллион кубометров газа, из них доступны для добычи 36 триллионов кубометров. В настоящее время потенциал ежедневной добычи на газовом месторождении Южный Парс оценивается в более чем 700 миллионов кубометров. На проекты, связанные с месторождением Южный Парс Иран на сегодняшний день потратил 33 миллиарда долларов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)