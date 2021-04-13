В Иране опубликован отчет с анализом цен на 53 продовольственных товара
Статистический центр Ирана опубликовал новый отчет, в котором анализируются изменения цен на 53 продовольственных товара за месяц, закончившийся 20 марта, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".
Наибольший месячный рост цен на продукты питания в городских районах в течение рассматриваемого месяца был зафиксирован на арбузы - 42%, которые продавались по 68 960 риалов (28 центов) за килограмм.
По сообщению Статистического центра Ирана, второе и третье по величине месячное повышение цен за отчетный период было зарегистрировано на гранаты (14,1%) и лаймы (13,2%).
Килограмм граната продавался по цене 229 814 риалов (94 цента), а килограмм лайма - за 245 296 риалов (99 центов) в прошлом месяце, сообщает Financial Tribune.
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