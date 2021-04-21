Производство текстиля, одежды и кожаных изделий в Иране удвоилось за прошлый год

Производство текстиля, одежды и кожаных изделий в Иране удвоилось за предыдущий 1399 иранский календарный год (завершившийся 20 марта). Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, сообщил член правления Иранской ассоциации кожевников.

«Этот успех был достигнут в то время, когда предприниматели в текстильной, швейной и кожевенной промышленности столкнулись с множеством проблем в прошлом году из-за вспышки коронавируса, санкций и, что более важно, проблем с поставками сырья», - рассказал в понедельник IRNA Джавад Хоссейни-Ка.

Подчеркнув потенциал и возможности упомянутых отраслей в стране, Хоссейни-Ка призвал правительство оказать им необходимую поддержку, чтобы проложить путь для дальнейшего развития и роста в этом секторе.

По словам председателя Иранской ассоциации экспортеров и производителей текстиля (ITEMA), иранские производители экспортировали одежды на сумму более 40 миллионов долларов за первые семь месяцев предыдущего иранского календарного года (20 марта - 21 октября 2020 года).

Маджид Нами сказал, что этому успеху способствовали запрет на импорт иностранных брендов и закрытие границ из-за распространения коронавируса.