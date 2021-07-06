Иран намерен увеличить объем экспорта в страны ЕАЭС

Иран намерен после проведения первой специализированной выставки «Евразия» в Тегеране увеличить экспорт в страны Евразийского союза, объем которого на данный момент составляет около $1 млрд, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Об этом заявил в понедельник глава европейского и американского офиса Организации содействия торговле Ирана Мохаммад Реза Каримзаде.

"Текущий объем импорта стран ЕАЭС составляет более $306 млрд, а объем экспорта Ирана в эти страны составляет около $1 млрд, что свидетельствует о хорошей почве для увеличения иранского экспорта в ЕАЭС", считает чиновник.

По его словам, первая специализированная выставка «Евразия» будет проходить с 9 по 12 июля 2021 года с участием представителей Ирана, России, Беларуси, Казахстана и Киргизии на самом высоком коммерческом и экономическом уровне.

Каримзаде также добавил, что кроме специализированных встреч которые пройдут в кулуарах выставки, также пройдут встречи B2B. "Мы надеемся, что это мероприятие будет эффективным и полезным для бизнесменов и деловых кругов стран-участниц", указал чиновник.

Первая специализированная выставка «Евразия» состоится с 9 по 12 июля 2021 года на территории постоянной ярмарки Тегерана.