Объем производства нефтехимической продукции в Иране достигнет 167 млн тонн в год
В течение 6-летнего плана объем производства нефтехимической продукции в Иране увеличится с нынешних 83 миллионов тонн до 167 миллионов тонн в год, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Об этом заявил в понедельник Заместитель министра нефти и генеральный директор национальной нефтехимической компании Бехзад Мохаммади.
"Годовой доход страны также увеличится с 14 миллиардов долларов в год до 53 миллиардов долларов", сказал Мохаммади.
По его словам, в связи с этим были определены 6 цепочек развития нефтехимической отрасли страны, включая метанол, пропилен, бензол, бутилен, мочевину и этилен, и на первом этапе для них были разработаны 33 инвестиционные возможности.
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