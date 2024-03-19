Товарооборот между Ираном и Пакистаном может быть увеличен до $5 млрд

БАКУ /Trend/ - Благодаря сильной экономической и торговой интеграции между Ираном и Пакистаном двусторонняя торговля может достигнуть 5 миллиардов долларов в год в ближайшие несколько лет. Об этом заявил посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам, передает Trend.

Он подчеркнул, что интеграция воздушного, железнодорожного и морского транспорта между Пакистаном и Ираном может удвоить объем торговли и стать стимулом для региональной и глобальной торговли.

Посол отметил, что Пакистан и Иран играют ключевую роль на перекрестке Ближнего Востока, Южной и Центральной Азии, и укрепление их сухопутной и морской интеграции имеет стратегическое значение для мировой геоэкономики. Он также сообщил о запуске 12 приграничных торговых рынков, что открывает новую эру экономической интеграции в обеих странах.

Амири Могадам подчеркнул важность портов Гвадар и Чабахар для морских торговых связей и предложил объявить их братскими портами для совместного экономического развития. Он также подчеркнул значимость участия обеих стран в крупных международных форумах, таких как ШОС, ОЭС и D-8, для достижения общих экономических целей.

Посол выразил уверенность в том, что проекты CPEC и BRI сыграют ключевую роль в стабилизации экономических отношений между Пакистаном и Ираном, что принесет процветание региону. Он также отметил важность транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад для региональной и глобальной торговли, что увеличит возможности для интеграции в глобальные цепочки поставок.

Он отметил, что текущий объем двусторонней торговли составляет 2,5 миллиарда долларов, но существует потенциал для увеличения этой цифры до 5 миллиардов долларов.